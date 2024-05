Fonte : ilnapolista di 29 mag 2024

L'articolo Frappart vittima del calcio violento greco: scortata dalla polizia dopo la finale di Coppa nazionale sembra essere il primo su ilNapolista. Ha dovuto anche saltare la cerimonia di premiazione per motivi di sicurezza. . Fuori c’è un mondo di squali, i social spesso sono cattivi». Quelle del Mondiale in Qatar sono ancora vive: «Da donna, sapevo di essere attesa, scrutata da mille occhi, di non aver diritto all’errore.

