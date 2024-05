Franco Anelli l’addio al rettore dell’Università Cattolica nel Duomo di Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano, 29 maggio 2024 – Si svolgeranno venerdì 31 maggio ai funerali di, trovato morto giovedì 23 maggio nel cortile della sua abitazione in via Illica a Milano. Nella giornata di domani, giovedì 30 maggio, verrà allestita nella Cappella del Sacro Cuore(largo Gemelli 1) la camera ardente. La Cappella resterà aperta dalle 10 alle 19 per consentire la visita di quanti vorranno sostare in preghiera presso il feretro. Le esequie si svolgeranno alle 15 di venerdì 31 maggio neldi, città della quale era originario il professore. Il rito sarà presieduto da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale. Per venerdì è proclamato il lutto di Ateneo, con la conseguente sospensione di tutte le attività didattiche, accademiche e istituzionali.