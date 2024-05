Francesco frainteso come me La Nato? Va sciolta Parla Tarquinio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Le frasi del Papa sulla “frociaggine” dei seminaristi? Quello che gli viene attribuito non somiglia in nessun modo alla parola e al magistero di”. “ La? Lo dico da ann... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.