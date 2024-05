Francesco D’Antonio e Masolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prosegue il ciclo di conferenze nell’ambito della mostra "Empoli 1424.e gli albori de Rinascimento", in corso fino al 7 luglio, dedicato alla pittura del primo Rinascimento. Il titolo di questo terzo incontro, che si terrà domani alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, è "Un compagno di, pittore di transizione" e sarà curato da Silvia De Luca, che insegna Storia dell’Arte presso il Liceo Galileo di Firenze. Protagonista di questo approfondimento, un pittore poco noto ai più:. Tra i pochi frammenti sopravvissuti del ciclo di affreschi condotto danella Cappella della Croce in Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, è possibile assegnarne alcuni a, ricordato più volte nei documenti come collaboratore del maestro di Panicale.