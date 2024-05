Fonte : ilfaroonline di 29 mag 2024

La critica principale rivolta a Bruxelles è che ha avuto un approccio “ideologico”. Ma a prescindere da ciò, dobbiamo modificare la regola dell’unanimità. E’ necessario che venga adottato il voto a maggioranza qualificata. Quindi secondo lei è sbagliata la direttiva sulle Case Green del 2050, come anche l’obbligo di auto elettriche entro il 2035… E’ sbagliato non immaginare di mettere in campo i soldi necessari per questa svolta.

Francesco Carducci FdI | Transizione energetica politica estera e sviluppo | cosa deve fare l’Europa