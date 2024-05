Fonte : open.online di 29 mag 2024

. È la lingua italiana, quella che ci ha insegnato Dante. Ecco cosa intendevo dire davvero nel libro» «Sono fascista, contro stranieri e gay…», il vocale in chat che costa il posto in lista al candidato FdI nel Foggiano – L’audio L'articolo «Foto con bimbo ne*roide», polemiche per la frase del segretario della Lega di Mantova: «Sei un seminatore di odio» proviene da Open.

