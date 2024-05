Forte infinito | va sotto rimonta e vince Torner glaciale su rigore a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)dei marmi 4 trissino 3 dts (3-3)DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F.,, Giovannelli T., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A. HOCKEY TRISSINO: Zampoli (Sgaria B.), Malagoli, Cocco G., Piccoli Giu., Piccoli Gio., Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa. Arbitri: Fronte di Novara e Galoppi di Follonica. Marcatori: Malagoli 8‘44“; Cocco 12‘04“ del primo. Galbas 3‘29“;4‘45“; Gil 11‘02“; Cocco 14‘37“; del secondo4‘49“ del secondosupplementare. Note: pubblico 900 con una cinquantina di tifosi ospiti. Espulsi: Gil def.; Garcia, Cinquini 2‘.DEI MARMI – Anche nella seconda finale scudetto non bastano tempi regolamentari, ma stavolta a meno di 1“ dai rigorisegna suil gol della vittoria delsul Trissino.