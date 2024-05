Forse avrebbe una chance Boris Becker spietato | come stronca Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alla fine a Parigi è riuscito a esserci, nonostante il problema all'anca che ha sofferto tra Montecarlo e Madrid e gli ha fatto dire addio in anticipo sia al Masters 1000 madrileño (dopo la sofferta vittoria su Khachanov) e agli amatissimi Internazionali d'Italia, che ha potuto assistere solo da spettatore. Al Roland Garros,non è al 100% ma proverà a superare Nole Djokovic nella posizione di numero uno al mondo. Anche se per la leggenda del tennis,, "la terra battuta per il momento non è la sua superficie migliore — ha detto di recente in alcune dichiarazioni — Sui campi in cemento è una minaccia, ma sul rosso non ha ancora vinto un grande torneo. Deve dimostrare di poterlo fare. Guardiamoè andata l'anno scorso al Roland Garros,ha perso al secondo turno contro Altmaier.