Formula 1 clamoroso ritorno di Briatore | ruolo scuderia e prospettive

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Flaviopotrebbe tornare in1. Lo scenario avrebbe del. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, la chiamata sarebbe arrivata dal presidente Renault Luca de Meo per provare a risollevare le sorti del team Alpine alle prese con una stagione davvero complicata. Avrebbe ildi supervisore senza mantenere una presenza costante in pista. Unalle origini: Flaviovinse due titoli mondiali piloti e Costruttori con Renault nel 2005 e nel 2006 con Fernando Alonso come stella della. Nel mezzo anche lo scandalo legato all’incidente di Nelson Piquet Jr. nel GP di Singapore del 2008: uscita di pista che il team avrebbe favorito per permettere la vittoria di Alonso. Accusa che portò alla radiazione dalla Federazione, poi alla riabilitazione, ma che comunque valse l’allontanamento nel 2009.