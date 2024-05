Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

. Ecco le scelte di Italiano e Mendilibar. , le scelte dei due tecnici per la finale della Conference League, in programma alle 21:00 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference League in programma alle ore 21:00 ad Atene. Ecco le scelte di Italiano e.

Formazioni ufficiali Olympiacos-Fiorentina le scelte dei due tecnici