Forlì verso l’estate tra dubbi e certezze Zampini sotto contratto ma piace in A

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’Unieuro ripartirà dalla guida tecnica di Antimo Martino, mentre sul parquet i punti fermi dovrebbero essere quelli di Federico, Luca Pollone e Daniele Magro. Lunedì sera squadra, staff tecnico e soci si sono ritrovati per la cena di fine stagione prima dei saluti e del rompete le righe. Tutti presenti, a parte i due stranieri: Kadeem Allen sabato è tornato negli Stati Uniti, mentre Xavier Johnson lo ha seguito il giorno dopo. A meno di clamorose novità non li rivedremo più in maglia Unieuro, per motivazioni diverse: per la guardia va ovviamente considerata la risoluzione e la guarigione del problema al tendine d’Achille che lo potrebbe riportare in campo non prima di fine anno, mentre per l’ala californiana non sono passatitraccia i problemi di atteggiamento e il calo di rendimento deflagrati nella serie di semifinale playoff contro Trieste.