Foppapedretti rileva lo storico marchio di prima infanzia Brevi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Grumello del Monte. Il percorso più veloce per sviluppare il proprio business ed aumentarne il valore e la competitività è l’acquisizione di altri valori di impresa. Con questo spirito laSpa di Grumello Del Monte ha acquisito iled i suoi prodotti in vista di un’espansione del settore. Un’aggregazione di impresa che ha anche un grande valore affettivo, nel ricordo di Bianca, moglie del fondatore Ezio Foppa Pedretti e sorella dei fondatori del brand. “Con grande senso di responsabilità, aggiunta alla passione, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida – sottolinea Luciano Bonetti, presidente di-. Una sfida sicuramente non facile, in questo momento di sofferenza generale del mercato dellaa causa del continuo calo di nascite, ma che affrontiamo con entusiasmo ed ambizione per continuare a promuovere il Made in Italy con successo”.