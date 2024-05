Fonti Nato a Praga dibattito sull' uso delle armi per Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Al centro della ministeriale Esteri informale di, gli alleati delladiscuteranno della situazione sul campo in Ucraina, che desta "molta preoccupazione", e i Paesi più inclini a "fare di più" e "in modo differente" perproveranno a convincere i più cauti a "rimuovere le restrizioni"'uso. Lo fa sapere un'alta fonte diplomatica alleata all'ANSA. Il campo dei 'falchi' è guidato dalla Francia, nel campo opposto invece siedono Germania, Usa e Italia. Le parole del Cancelliere Olaf Scholz vengono giudicate "un passo avanti". L'idea non è quella di favorire "una escalation", assicura la fonte, ma di "adattare" alla strategia difensiva dell'Ucraina, che deve operare in uno scenario diverso poiché la Russia "ha cambiato tattica" nel corso dell'offensiva a Kharkiv.