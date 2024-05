Fontana del Lantro aperture straordinarie ogni prima domenica dei mesi estivi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo. É una delle più grandi e antiche cisterne d’acqua della città e fino all’inizio dell’Ottocento svolgeva l’importante funzione pubblica di raccolta delle acque che venivano poi utilizzate in ambito domestico e lavorativo. Parliamo delladelin via della Boccola, Città Alta, sito abitualmente chiuso al pubblico ma che grazie a un progetto congiunto siglato tra l’amministrazione di Bergamo e Uniacque aprirà le porte ladimese estivo. Grazie alla collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo,deisarà possibile visitare la più antica cisterna d’acqua della città. Quattro gli appuntamenti previsti per lee le visite guidate, sempre accompagnati dall’Associazione Guida Turistiche della Città di Bergamo: 2 giugno, 7 luglio, 4 agosto e 1 settembre.