Fondazione Caript al voto Luca Gori in pole position per la successione a Zogheri

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PISTOIA Un nome in particolare, che si ripete insistentemente tra i rumori di sottofondo e che accompagna già da qualche giorno il cammino che manca al 30 maggio 2024. Sarà solo da quella sede, domani, che potrà ufficialmente uscire il profilo del neoeletto presidente dellaper il prossimo quadriennio, anche se è difficilmente ignorabile quel nome di cui sopra, a ora solo sussurrato:. Sarebbe lui il più accreditato dei successori di Lorenzo, presidente uscente dell’ente privato pistoiese, già componente del consiglio generale delladal 2023, su designazione della stessa assemblea dei soci. Il curriculum di, 41 anni, è di assoluto pregio e si contraddistingue per un forte impegno nel terzo settore e negli ambiti della ricerca e della formazione, così come si evince da quanto pubblicato sul sito dellaal suo nome, alla voce "consiglio generale".