Fluminense vs Alianza Lima – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Già agli ultimi 16 anni della Copa Libertadores di quest’anno, i campioni in carica delospitano l’, ultima classificata del Gruppo A, al Maracana giovedi 30 maggio Il Flu si è qualificato per la fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo e ora può completare un anno senza subire sconfitte nella massima competizione sudamericana per club; l’, invece, deve vincere per avere qualche speranza di passare il turno. Ilcalcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreBattendo il Cerro Porteno per 2-1 in casa all’inizio del mese, ilha raggiunto 11 punti e non può più essere raggiunto da nessuna delle sue concorrenti nel Gruppo A, e parteciperà alla fase eliminatoria della Copa Libertadores per la terza volta in quattro anni.