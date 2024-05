Floris e il fact-checking di DiMartedì contro la Premier | Ecco cosa succederebbe se in TeleMeloni ci fossero anche dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) GiovanniDopo Corrado Formigli e Tiziana Panella, è toccato a Giovannirispondere a Giorgia Meloni in merito al videomessaggio in cui la“beffa” La7. Quella del conduttore diè un’arringa piuttosto velenosa, più di quella dei suoi due colleghi, poiché si consuma nel campo solitamente spinoso per ogni leader politico: quello dei risultati raggiunti. Nella puntata di ieri sera del suo programma,quasi finge di sorvolare sull’attacco diretto della Meloni (“Lei fa un video in cui attacca La7 e poi inizia a snocciolare dei dati sull’economia”, dice), puntando il ditoil vero contenuto dello spot elettorale, ovvero i risultati raggiunti dal Governo che laelenca con una certa fierezza punto per punto.