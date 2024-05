Flick | Orgoglioso di essere al Barcellona condividiamo la stessa visione di calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Hansiè stato oggi annunciato come nuovo tecnico del. Il tedesco ex Bayern Monaco prenderà il posto di Xavi, esonerato dopo alcune dichiarazioni sulla situazione finanziaria dei blaugrana, non andate giù al presidente Laporta.: «Sonodialladi» Le prime dichiarazioni del nuovo tecnico del Barça, riportate dal giornalista Fabrizio Romano su X: «Sonodiqui, questo è un club meraviglioso.ladi: possesso palla e tanta qualità in campo». Come sappiamo, i blaugrana pescano spesso tanti talenti dalla Masia, come accaduto quest’anno con Lamine Yamal, Fermin Lopez e Pau Cubarsì. In merito a ciòha spiegato: «Il Barça ha la Masia, una delle migliori accademie del mondo; quindi la nostra missione sarà quella di far migliorare questi talenti».