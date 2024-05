Flavio Briatore torna in Formula 1? La telefonata con il presidente della Renault | È vicino ad Alpine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quindici anni dopo l’allontanamento dalla1,sembrare nel paddock, ancora del gruppoche a metà anni Duemila gli consegnò due titoli mondiali piloti con Fernando Alonso. La chiamata, secondo quanto riferisce il CorriereSera, sarebbe arrivata dalLuca de Meo, che avrebbe chiesto all’imprenditore di risanare la squadraF1 Tour, la denominazione scelta nel 2021 per rilanciare il marchio. La strategia finora non ha pagato, le ultime stagioni sono state avare di successi e soddisfazioni e i due pilotiscuderia francese nell’ultima gara si sono scontrati sul tracciato di Monaco al primo giro, facendo esplodere le tensioni interne al team. C’è bisogno di qualcuno che conosca il Circus e abbia la voglia di mettersi in gioco, soprattutto abbia i contatti per riuscire a scovare talenti o strappare ai rivali ingegneri e tecnici capaci che possano mettere in strada monoposto competitive.