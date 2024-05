Flavio Briatore torna in F1 | ruolo di supervisore nel Team Alpine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024)in F1: per lui sarebbe pronto undaper il rilancio delfrancese, al momento nel caos dopo le innumerevoli dimissioni dei principali esponenti. Con la Renault, antenata dell’vinse 4 titoli mondiali (2 piloti e 2 costruttori) prima della sua uscita di scena dalla F1 a seguito del famoso ‘Crashgate‘ di Singapore. L’dunque vuole guardare al passato per costruire il suo futuro, mettendo sotto contratto il manager che ha portato al successo prima la Benetton con Schumacher e poi la Renault con Alonso. Come riportato dal Corriere della Sera, che a sua volta ha rilevato il rumour dall’Inghilterra,avrà unnon ben definito di, che però non prevede un costante coinvolgimento in pista, con l’obiettivo, dopo l’azzeramento dell’organigramma dirigenziale voluto nel 2023, di ricostruire la squadra in vista del cambio regolamentare del 2026.