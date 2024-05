Fonte : ilfaroonline di 29 mag 2024

Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. . it è su GOOGLE NEWS. ilfaroonline. Sono convinto che porteremo a termine le riforme su fisco e pensioni”; Lo scrive in una nota il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale.

Fisco Bordoni | Lega al fianco di chi lavora la Flat Tax funziona e va valorizzata