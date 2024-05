Firenze Roy Paci & Aretuska per i 10 anni di Mercato Centrale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arrivano Royper la festa dei 10di. La seconda celebrazione – dopo quella di Torino ad aprile – per il decennale del progetto ideato da Umberto Montano e realizzato con la famiglia Cardini-Vannucchi del gruppo Human-Company, è prevista domani 30 maggio e vedrà alternarsi momenti di musica, intrattenimento ed arte. La serata, aperta a tutta la città, prenderà il via alle 20 con l’esibizione di una marching band fiorentina e proseguirà fino a mezzanotte con le immancabili bontà degli artigiani. L’ospite d’eccezione sarà il gruppo musicale fondato dal vulcanico Royche animerà ildalle 21:30 con i suoi travolgenti ritmi ska-jazz, per poi proseguire fino a mezzanotte con un dj set. Non solo musica, ma anche un nuovo progetto di arte contemporanea.