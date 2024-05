Firenze, parte Festivalino con balletto, opera, jazz e revival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024)29 maggio 2024 - Spettacoli diartistici in alcune delle location più affascinanti di. Da giovedì 30 maggio, a domenica 2 giugno, va in scena il, kermesse che unisce varie discipline classiche proponendo le esibizioni di giovani interpreti internazionali di grande talento, ideato e gestito dalla Fondazione Mascarade(FMO). La kermesse inaugura con una serata di gala domani, giovedì 30 maggio, a Palazzo Corsini al Prato (via il Prato 56), sede della Fondazione Mascarade. L’evento si aprirà con un concerto di giovani alunni in una delle magnifiche Limonaie del giardino, a cui seguirà una maestosa cena inaugurale su tavolo imperiale lungo il famoso viale delle statue romane.