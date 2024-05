Firenze maxi incidente sulla A1 | due morti e un ferito Viabilità bloccata e chilometri di fila

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024)A1 all’altezza dello svincolo Valdarno in direzione Nord. Lo scontro fra quattro tir e tre auto sull’A1 al km 328, nel comune di Figline Valdarno, è costata la vita a due persone (un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni). I due corpi senza vita sono stati estratti dai vigili del fuoco del comando diaccorsi immediatamente. Un’altra persona (un uomo di 47 anni) ferita è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso 1 al pronto soccorso di Careggi.A1: duee 1I vigili del fuoco giunti sul posto con due squadre hanno garantito la sicurezza dell’area e liberato dall’abitacolo delle vetture e dai tir gli occupanti e affidati al personale sanitario. A pochi metri prima dell’, avvenuto intorno alle 10,30, era in transito un’ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso il Meyer rimasto bloccato.