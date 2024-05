Firenze bambina di 10 mesi muore dopo il ricovero I genitori denunciano | Non l’hanno mai visitata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tragedia all’ospedale pediatrico Meyer di, dove unadi 10, nata a Cascina,il. La famiglia: “Pensavamo fossero coliche, stava male ma non è mai statauna sola volta”. Denunciati due medici.Leggi anche: Alessia Pifferi, lo sfogo della sorella Viviana: “Sciopero della fame? Non le credo” Indagati due medici del Meyer Due medici dell’ospedale pediatrico Meyer disono indagati per omicidio colposo. Il caso è quello della morte delladi 10di Cascina, in provincia di, deceduta il 22 maggio scorso. La piccola aveva accusato dei malori, ma a detta della famiglia “non è mai stata”. Quando la situazione è precipitata, sono stati fatti dei controlli al Pronto Soccorso di Pontedera ed è stata poi stata ricoverata d’urgenza nella struttura di, dove è morta.