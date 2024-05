Fioritura di Castelluccio 2024 una meraviglia ai confini con le Marche | ecco quando inizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Macerata, 29 maggio– Torna, come ogni anno tra fine maggio e luglio, lo spettacolo naturale delladi, all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Sta giàndo con le fioriture gialle (senape dei campi), a cui poi seguiranno quelle multicolori formate soprattutto da fiordalisi (blu), papaveri (rossi) ed eliantemi (bianchi). Normalmente il periodo più intenso si registra a giugno inoltrato e può protrarsi fino a luglio inoltrato; la durata è molto condizionata dall'andamento delle condizioni meteorologiche. L’inizio dellacoincide con quello dello scorso anno. In pratica è appena partita: molti campi sono ancora marroni di aratura, altri hannoto a colorarsi di giallo. L’occasione di ammirare le fioriture spontanee (senza cogliere nulla!) è davvero da non perdere.