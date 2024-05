Fiorentina sconfitta | i viola rigiocheranno la Conference League Torino fuori dall’Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Serata beffarda per lae per il calcio italiano. Ad Atene i ragazzi di Vincenzo Italiano cedono all’Olympiacos nella finale dellae mancano, per il secondo anno di fila, l’appuntamento con il trofeo. Con questo risultato isaranno costretti, anche il prossimo anno, a rigiocare per la terza volta di fila la. Questo in virtù dell’ottavo posto maturato in Serie A. Il, dal canto suo, vede sfumare il sogno di tornare a giocare in Europa e non giocherà i playoff di. Dunque l’Italia, nel 2024/2025, poterà otto squadre in Europa così suddivise: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions, Roma e Lazio in Europain. L’Italia aveva diritto a portare sette squadre nella prossime coppe europee (4 in Champions+2 in Europa+1 in).