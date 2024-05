Fonte : sportface di 29 mag 2024

Questo sentimento lo trasmetti. Una motivazione in più per la mancata convocazione in Nazionale? Ora sta pensando solo a questa partita”, conclude Prandelli. Resto alle parole di Italiano che non vuole vedere le facce dei suoi giocatori dell’anno scorso. Percepisco tanta adrenalina” appeared first on SportFace.

Fiorentina Prandelli | Bonaventura uomo chiave Percepisco tanta adrenalina