Fiorentina-Olympiacos | programma e telecronisti Sky e Dazn finale Conference League 2023 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ile isu Sky edidella. I viola ci riprovano: secondaconsecutiva per la squadra di Italiano, che dopo la beffarda sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West Ham, questa volta in quel di Atene vuole battere i greci, che giocheranno nella loro città ma non nel proprio stadio, per alzare al cielo un trofeo internazionale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 29 maggio. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo. SportFace. .