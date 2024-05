Fiorentina-Olympiacos | antiterrorismo e intelligence greca in allerta ad Atene

Leggi tutta la notizia su sportface

Finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, in programma allo stadio Agia Sofia. Il servizio di intelligence e l'agenzia dei servizi segreti greci sono stati attivati per ragioni di sicurezza, come riporta il portale Kathimerini. Non ci sono informazioni di allarme riguardo persone sospette, ma viste le minacce dello Stato Islamico di colpire eventi sportivi europei con attentati, c'è un'attenzione ai massimi livelli. In diversi luoghi della capitale, inoltre, sono presenti forze dell'ordine e membri dell'intelligence, visto che si prevedono possibili scontri tra ultras e infiltrazioni di tifosi delle rivali ateniesi dell'Aek e del Panathinaikos. Presente anche un gruppo della DIGOS italiana per facilitare gli spostamenti di 500-600 tifosi della Fiorentina considerati dalle autorità elleniche come ad "alto rischio".