Fiorentina la Conference League per l’euro-double con l’Atalanta | 4 precedenti e una storica tripletta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha un conto in sospeso con la. Questa sera la squadra toscana proverà a prendersi la coppa che le è sfuggita di mano un anno fa nella finale amara persa contro il West Ham. L’avversaria sarà l’Olympiacos, tenace squadra greca con davanti un ex falegname, inferiore sulla carta ai ragazzi di Italiano ma che non va assolutamente sottovalutata. Una partita che potrebbe fare la storia del calcio italiano chiudendo uno strepitoso euro-. Due coppe europee in Italia nella stessa stagione: iDopo la vittoria delin Europa, la, vincendo la finale didi questa sera, potrebbe portare un’altra delle 3 principali coppe europee in Italia. Sarebbe un risultato straordinario per il calcio italiano, evento che nella storia è accaduto solo 5 volte e non si verifica da 25 anni.