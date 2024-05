Fonte : sportface di 29 mag 2024

Ho molta fiducia nei miei ragazzi". Commisso si è poi rivolto ai tifosi che stanno raggiungendo la capitale greca per assistere al match: "Ringrazio i tanti tifosi che sono venuti ad Atene, oggi non sono voluto andare a vedere i monumenti della città per stare con loro".

Fiorentina Commisso | Dopo tanta sofferenza sarebbe bello vincere