Finiteli | Nikki Haley va in Israele e lascia la sua ‘dedica’ su una bomba che inneggia ai raid su Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una scritta a pennarello rosa, con tanto di cuoricino per. E un invito: “”. Così l’ex candidata alle primarie repubblicane, che ha recentemente dato il suo appoggio a Donald Trump, ed ex rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite,, ha pensato di manifestare il proprio sostegno alla campagna militare di Tel Aviv nella striscia dindo la propriasu uno dei razzi lanciati contro i civili dell’enclave palestinesi e che in questi giorni hanno provocato nuovi massacri che hanno ucciso decine di uomini, donne e bambini innocenti. Nonostante lo sdegno della comunità internazionale, le inchieste de L’Aia per crimini di guerra e contro l’umanità e l’invito delle cancellerie internazionali, compresa quella americana, al rispetto dei diritti umani,ha pensato che mettere la propria firma su un ordigno destinato probabilmente a colpire la popolazione palestinese fosse un gesto corretto per manifestare la propria vicinanza al governo di Benjamin Netanyahu le cui decisioni in campo militare hanno già provocato oltre 36mila vittime dall’8 ottobre scorso.