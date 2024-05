Finanzieri morti in Val Masino la scalata senza chiodi l’ancoraggio saltato e la caduta a catena | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Val(Sondrio) – La sosta sulla quale si erano assicurati ha ceduto. Ci sarebbe la rottura (o l’uscita) delal quale erano legati i tre scalatori della Guardia di finanza all’origine della tragedia che ha sconvolto la Valtellina e le Fiamme Gialle nel primo pomeriggio di ieri. Le vittime sono tre ragazzi del Soccorso alpino della Finanza, tutti valtellinesi: Luca Piani, 32 anni di Sondrio, arruolato nel Corpo nel 2013 e in servizio alla stazione di Sondrio, padre di un figlio di 3 anni; il finanziere Alessandro Pozzi, 25 anni di Sondalo, e Simone Giacomelli, 22 anni anch’egli di Sondrio, entrambi arruolati nel 2022 e in servizio alla stazione di Madesimo. I tre sono precipitati per duecento metriche potessero fare nulla per bloccare la: stavano scalando il Precipizio degli Asteroidi, una parete di 500 metri sovrastata da un’altra torre di 250 di granito, in Val di Mello, paradiso dell’arrampicata libera a livello europeo.