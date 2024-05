Finale di Conference League al Franchi provvedimenti di viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 – Firenze si prepara ad una notte speciale, sperando che l'epilogo sia diverso rispetto a un anno fa. È la notte di Fiorentina-Olympiakos, calcio d'inizio alle ore 21. Per chi non potrà essere ad Atene, luogo dove si gioca ladi, sono previsti alcuni maxischermi a Firenze tra cui quello dello stadioe del Viola Park. Per ilci saranno alcunidi, ecco qui. Dalle 15 di oggi divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e viale tranne il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Valcareggi (eccetto controviale), in piazzale Campioni del ’56. Sempre dalle 15 scatteranno anche divieti di transito via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio) e viale Fanti (nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53) con deroga per i mezzi di polizia e di soccorso, i veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili.