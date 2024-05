Film post apocalittici | tutti i migliori titoli da vedere

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’aver attraversato (quasi completamente) una pandemia mondiale ci rendedei reduci, sopravvissuti in un mondo che si è disabituato ad abbracciarsi e a stringersi la mano. In molte occasioni ci sembra di trovarci all’indomani di una apocalisse sfiorata, un mondo per molti versi ancora sospeso, che qualche volta il cinema ha raccontato in maniera egregia. Isono infatti un genere che attira sempre grande interesse e attenzione. Ma quali sono idi sempre? Quali quelli che non si possono perdere, tra nuove uscite e classici del genere? Ecco di seguito un elenco diassolutamente daper i veri appassionati del genere.recenti Irecenti sono quelli che forse più da vicino parlano al nostro tempo, e la pandemia ha dimostrato che non bisogna poi viaggiare troppo con la fantasia per trovarsi di fronte a disastri che mettono a repentaglio la vita sulla Terra nel breve periodo.