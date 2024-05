Film e serie tv Marvel | l’ordine cronologico di uscita e di come guardarli

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È passato molto tempo, ormai, da quando su grande schermo abbiamo visto la conclusione della Infinity Saga deiStudios e la pandemia di COVID-19 ha scombinato i piani d’dei primidella Fase quattro. Ora finalmente siamo entrati nel vivo della Fase Cinque, che ha incontratodifficoltà sia di gradimento di pubblico che di incassi al box office. Inoltre nel pezzo troverai anche le anticipazioni sulla famigerata FASE SEI. Ecco di seguito in base alrecuperare, vedere e rivedere tutti idelCinematic Universe, sia secondo l’che secondo la cronologia interna. INDICE Clicca qui per la FASE UNO Clicca qui per la FASE DUE Clicca qui per la FASE TRE Clicca qui per la FASE QUATTRO Clicca qui per la FASE CINQUE Clicca qui per la FASE SEI Clicca qui per la cronologia del MCUdell’in sala Fase Uno Iron Man (2008) Iron Man di Jon Favreau – Iron Man è undel 2008 diretto da Jon Favreau.