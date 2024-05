Filiera della carne L’Italia quinta in Europa per produzione Siglato e presentato in Senato un manifesto per la sostenibilità digitale con dieci punti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Attualmente inci sono 9,1 milioni di aziende agricole, di cui 3,2 milioni di aziende sono zootecniche e miste, laagricola complessiva nei Paesi europei ammonta a 537,5 miliardi di euro, di cui 206 miliardi derivanti dallaanimale. Nel nostro Paese, invece, ci sono 166.460 aziende zootecniche (131.110 specializzate nell’allevamento del bovino, 28.550 per il suino e 6.800 per il settore avicolo), per 513.000 addetti (358.000 per il settore bovino, 91.000 per il settore suino e 64.000 per il settore avicolo). In totale il settore zootecnico vale 33 miliardi di euro (11 miliardi per la fase agricola, 22 miliardi per quella industriale). Ma non solo,con 3,69 milioni di tonnellate diprodotta si colloca al 5° posto in– dopo Germania (7,92 mln/tons) Spagna (7,16 mln/tons), Francia (5,42 mln/tons) e Polonia (5,13 mln/tons) – ma al penultimo posto nei consumi pro-capite di carni con 72 kg di consumo apparente all’anno, a cui corrispondono circa 35,5 kg di consumo reale, considerando solo la parte edibile di(al netto di ossa, cartilagini e grasso).