"Figli forti e capaci di scegliere". Un seminario con lo psicologo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PISTOIA Aspettando la 47esima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon, in programma il 30 giugno, la Silvano Fedi organizza una serie di iniziative collaterali. Che non per forza hanno direttamente a che fare con lo sport, ma che riguardano comunque giovani, giovanissimi e i loro genitori. Va in questa direzione ildal titolo "di", in programma venerdì 31 maggio, con inizio alle 21, a ’La Fabbrica Delle Emozioni’ in via Padre Giovanni Antonelli, 307. L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Pistoia (che è solita sostenere attività come questa, che si colloca all’interno del "Progetto Genitori" nell’ambito dell’Educazione degli Adulti) e ad ingresso libero, è pensato nell’ottica di prevenire le possibili difficoltà del cammino adolescenziale ed evitare di far sentire i genitori soli nell’educazioni dei