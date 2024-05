Fonte : gamberorosso di 29 mag 2024

Ma cosa direbbe Camillo Bernabei ad Alberto Ouazama se potesse incontrarlo ora, faccia a faccia? «Stiamo cercando di contattarlo. ». Chiedo scusa da parte sua a tutti quelli che si sono sentiti offesi». Ma quel giorno era molto scossa per via dei video che costantemente girano in rete riguardo il conflitto israelo-palestinese.

Fiera di essere antisemita Il ristorante kosher Bellacarne rompe la collaborazione con Bernabei Ma l' enoteca chiede scusa