Fiamme in azienda Paura ma danni limitati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A conti fatti, nessuna conseguenza per le persone oseri alle strutture: le prime verifiche non hanno evidenziato alcun problema. Inizialmente però non sono mancati gli istanti di apprensione a causa di una colonna di fumo nero notata ieri pomeriggio da alcuni automobilisti in transito lungo la via Pisana. Lesi sono sviluppate per cause da accertare all’interno del capannone di Bofrost: siamo nel comune di Barberino Tavarnelle, zona industriale di via Galileo Galilei, ma in pratica al confine con Poggibonsi. L’per la produzione e il commercio di surgelati si trova di fianco ai binari della linea ferroviaria Poggibonsi-Empoli e in pratica a ridosso della stessa via Pisana: forse anche la particolare ubicazione dello stabilimento ha suscitato sul momento un po’ di apprensione in più rispetto all’ordinario.