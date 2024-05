Feste da Medioevo a Monteveglio un salto indietro nel tempo | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bologna, 29 maggio 2024 – Unfino al, nel cuore del suggestivo parco dell’abbazia disituato all’interno del comune di Valsamoggia. Le ‘da’ vi aspettano per tre giorni di stand gastronomici, mercatini, tornei e dimostrazioni di arcieri, antichi mestieri, spettacoli serali e molto altro ancora, dal 31 maggio al 2 giugno 2024. Il programma di venerdì 31 maggio Ore 20.30 – Cena Medievale, presso l’area del parco Arcobaleno, piazzale Scuola via Abbazia 1. A seguire, spettacolo dal vivo con Vassago e il gobbo di Cicignano. Il costo è di 30 euro a persona, mentre scende a 15 euro per ciascun bambino sotto i 10 anni. Per partecipare è necessario prenotare online, sul sito di collinebolognaemodena.