Fonte : bergamonews di 29 mag 2024

Si raccomanda fortemente ai tifosi di non arrivare con i propri mezzi in prossimità del centro città e a parcheggiare nelle zone limitrofe, senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni. Per consentire il passaggio del bus, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici, tutti a carattere temporaneo e validi solo al passaggio del bus della squadra: Venerdì 31 maggio 2024 dalle ore 16 e fino a cessato bisogno: in Colle Aperto, lungo Viale delle Mura, al Baluardo di San Michele, in Via Camozzi, in Viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e piazzale Olimpiadi, in Via Fossoli divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie dei veicoli Venerdì 31 maggio 2024 dalle ore 19 e fino a cessato bisogno: in Via San Salvatore inversione del senso di marcia, solo per i residenti di Città Alta, con transito in direzione di via Arena, in Via Brigata Lupi inversione del senso di marcia con transito solo in direzione di via Locatelli, lungo tutto il tragitto percorso dal BUS scoperto (Colle Aperto – Viale delle Mura – Viale Vittorio Emanuele – Viale Roma – Porta Nuova – Via Camozzi – Via Frizzoni – Viale Muraine – Via Cesare Battisti – Piazzale Oberdan – Viale Giulio Cesare e Via Fossoli) divieto di transito, per tutte le categorie dei veicoli, solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del BUS scoperto dei giocatori, nell’ultimo tratto di tutte le laterali che adducono al percorso di cui sopra, strada a fondo chiuso, istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di entrata ed uscita verso la direttrice opposta a quella interdetta.

Festa Atalanta come cambia la viabilità venerdì 29 maggio