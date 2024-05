Ferrovie in viaggio ogni giorno 37 milioni di italiani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Trentasettedi, si mettono in. Per raggiungere l'ufficio, per andare a lezione, per far visita alla famiglia o semplicemente per trascorrere del tempo in un'altra città, il 73% della popolazione, in media, effettua 2,6 spostamenti quotidiani (andata e ritorno e, in alcuni casi, un extra) con una distanza complessiva coperta di 61,4 chilometri. Se per chi viaggia nei giorni feriali gli spostamenti risultano pari a 95al, più contenuti sono i numeri del weekend (92), nonostante le distanze percorse salgano a 68,4 chilometri. A restituirci una fotografia delle abitudini di mobilità degli, grazie anche all'utilizzo dei Big Data e in sinergia con enti e istituti di ricerca, è l'Fs Research Centre, centro di alta competenza del Gruppo Fs guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris.