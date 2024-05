Fermato un 16enne per tentata violenza sessuale nella villa comunale di Comiso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Gli Agenti della Squadra Mobile di Ragusa e quelli del Commissariato dihanno proceduto al fermo di un sedicenne di nazionalità tunisina , in atto affidato ad una Comunità per minori stranieri non accompagnati di, in quanto gravemente indiziato del reato dinei confronti di una donna di 33 anni . Nello specifico, nelle prime ore del pomeriggio di giovedì scorso il.