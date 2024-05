Ferisce la ex con un tagliapizza, condannato a 3 anni e 6 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Siena, 29 maggio 2024 – Offese, con parole pesanti. Schiaffi. Persino una ferita alla mano provocata con un taglia pizza. Questi gli episodi per cui un quarantenne che vive in Val d’Arbia è statodal giudice Francesco Cerrettelli. Maltrattamenti, l’accusa. Anche lesioni colpose e non dolose, il reato è stato riqualificato nel corso del processo. Tree seila pena decisa per l’uomo. Disposta anche una provvisionale di 20mila euro da pagare nei confronti della ex, costituita parte civile. Fra 90 giorni le motivazioni della sentenza che verrà sicuramente appellate dal difensore. Il colpo di scena, fra i tanti, proprio nell’ultima udienza, prima della discussione: la deposizione spontanea della figlia che adesso è maggiorenne.