Fedez fuori da X Factor 2024 idem Morgan | nuova giuria e conduttrice

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cambiamenti davvero rivoluzionari per la prossima edizione di X-. Il programma targato Sky Original si accinge a riaprire i battenti. In queste ore sono trapelate delle interessanti informazioni in merito al cast che andrà a comporre ladi questa edizione e la. Sono quasi tutti personaggi nuovi, che sbarcano per la prima volta nel talent show. A destare particolare sgomento è la scelta dell'azienda di tagliaredal programma due volti iconici, ovvero, recentemente preso in giro dalla sua ex Chiara, i quali non sono stati riconfermati nei loro incarichi. Lasarà composta da quattro persone, tre nuove e un veterano. Per quanto riguarda la conduzione, invece, essa è stata affidata alla cantante Giorgia che, per la prima volta, si trova a presentare un programma in solitaria.