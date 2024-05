Fedez canta Sexy Shop con Emis Killa Nella canzone messaggi per Chiara Ferragni | Dici che sono un bastardo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “” è il titolo del nuovo brano del rapperrealizzato in collaborazione con. Non cicertezze ma in molti, leggendo il testo della nuova, in uscita venerdì 31 maggio 2024, vedono riferimenti alla ormai ex moglie. Ilnte nei giorni scorsi ha anche pubblicato su Instagram la frase: “cheun”, forse uno a, ilo ae la nuova: “cheun” In questi giorni, dopo il divorzio dalla ex moglie, è tornato nuovamente al centro della scena mediatica: prima per la questione che riguarda il pestaggio al personal trainer Iovino poi sembra conclusosi con un ipotetico accordo tra i due, poi le immagini delle telecamere cheuscite proprio ieri di quella notte incriminata.