Fonte : quifinanza di 29 mag 2024

Gli altri settori si sono ritrovati ancora alle prese con una crescita media degli utili negativa per il primo trimestre, ma si prevede che questa tendenza si inverta nei prossimi trimestri, il che giustifica la previsione di un ampliamento della partecipazione dei vari settori”. Nonostante questa correzione stagionale, le prospettive per fine anno per l’azionario rimangono positive”.

FED nel 2024 un solo taglio | come cambiano obbligazionario e azionario