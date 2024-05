Febbre Dengue torna la paura a Pavia e Carate Brianza | parte la disinfestazione straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Negli ultimi due giorni le autorità sanitarie della Lombardia hanno attivato le procedure didopo un caso accertato die di un caso sospetto a, in provincia di Monza e. La, una malattia causata da un flavivirus trasmesso dalle zanzare, sta causato una vasta epidemia in Sud America che quest’anno ha già fatto registrare più di tre milioni di casi. A, lunedì 17 maggio, è risultato contagioso un uomo cheva proprio da un viaggio in Sud America. L’Agenzia di tutela della salute pavese, una volta accertata la positività al virus, ha attivato le procedure dinel raggio di 200 metri dalla residenza del malato per minimizzare il rischio di ulteriori contagi.